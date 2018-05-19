Москва, 20 мая, 2018, 01:14 — ИА Регнум. Движение по целому ряду центральных улиц Москвы будет перекрыто в воскресенье, 20 мая, в связи с проведением Всероссийского велопарада и забега «Московский полумарафон». Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе столичной мэрии.

Bicycleecf Велопарад

В связи с проведением велопарада до 18:00 закрыты для транспорта проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой.

С 08:30 будет прекращено движение автомобилей по Садовому кольцу, движение будут открывать по мере продвижения колонны велосипедистов. С 13:00 до проезда колонны будет перекрыта Каланчевская улица.

С 07:00 до 12:40 для участников «Московского полумарафона» будут освобождены улица Лужники, Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская и Кремлёвская набережные, Москворецкая улица, Большой Москворецкий мост, улица Балчуг, Раушская, Космодамианская и Софийская набережные, Фалеевский переулок, Болотная улица и площадь Васильевский Спуск.

Движение по этим улицам будет открываться по мере прохождения участников полумарафона.