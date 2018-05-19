Москва, 20 мая, 2018, 00:58 — ИА Регнум. В Роскомнадзор в течение недели поступило более 40 решений Минкомсвязи России о блокировке «зеркал» (копий) популярных пиратских интернет-сайтов, сообщила 19 мая пресс-служба надзорного ведомства.

Joe The Goat Farmer Блокировка

«С 14 мая на основании решений Минкомсвязи прекращен доступ к 47"зеркалам» популярных в России «пиратских» торрент-трекеров и онлайн кинотеатров, в числе которых Kinogo (14 «зеркал») и BigCinema (16)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего в рамках реализации соответствующей нормы «антипиратского» законодательства, действующей с 1 октября 2017 года, Роскомнадзором приняты меры по прекращению доступа более чем к 1200 «зеркалам» интернет-ресурсов, ранее заблокированных ранее на постоянной основе по решению Мосгорсуда.

Напомним, в марте Роскомнадзор сообщал, что за 2017 год ведомством было заблокировано около восьми тысяч пиратских сайтов, что в четыре раза больше, чем годом ранее.

Речь идёт о сайтах, на которых размещаются книги, музыка, фильмы, сериалы и компьютерные программы без разрешения правообладателей.