Гавана, 20 мая, 2018, 00:48 — ИА Регнум. В числе погибших в результате катастрофы самолёта Boeing 737 на Кубе находились 20 священнослужителей евангелический церкви, передаёт Associated Press.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча за упокой

Как сообщили в Кубинском совете церквей, группа священнослужителей принимала участие во встрече в Гаване, после чего самолётом возвращалась к своей пастве в провинции Ольгин на востоке страны.

Напомним, пассажирский самолёт авиакомпании Cubana de Aviacion со 113 людьми на борту потерпел крушение 18 мая после вылета из аэропорта кубинской столицы.

По последним данным, жертвами катастрофы стали 110 человек. Трое выживших в настоящее время госпитализированы.

Предварительной причиной произошедшего названа техническая неисправность воздушного судна. Чёрные ящики были обнаружены на месте катастрофы и изучаются специалистами.

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