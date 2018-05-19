Канны, Франция, 20 мая, 2018, 00:22 — ИА Регнум. Фильм «Магазинные воришки» японского режиссёра Хирокадзу Корээды получил главный приз 71-го Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». Об этом сообщается в микроблоге фестиваля в Twitter.

Georges Biard Хирокадзу Корээда

Торжественная церемония объявления победителей состоялась 19 мая во Дворце фестивалей на набережной Круазет в Каннах.

В основной конкурсной программе фестиваля был представлен 21 фильм, включая две российские ленты — «Айка» Сергея Дворцевого и «Лето» Кирилла Серебренникова.

Казахстанская актриса Самал Еслямова за работу в картине «Айка» удостоилась награды за лучшую женскую роль. Фильм «Лето» получил приз за лучший саундтрек.

Награда за лучшую мужскую роль досталась итальянскому актёру Марчелло Фонте за работу в фильме Маттео Гарроне «Догмэн».

Приз за лучшую режиссуру получил польский режиссер Павел Павликовский за фильм «Холодная война». Награду за лучший сценарий присудили сразу двум картинам: «Счастливый Лазарь» итальянского режиссёра Аличе Рорвахер и «Три лица» иранца Джафара Панахи.

Премию «Золотая камера» (за лучший дебютный полнометражный фильм) получил бельгиец Лукаса Донта за фильм «Девочка». Специальным призом на фестивале также был отмечен фильм «Образ и речь» Жан-Люка Годара.