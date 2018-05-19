Париж, 19 мая, 2018, 23:52 — ИА Регнум. 19 мая на стадионе «Парк Олимпик Лионне» был разыгран матч заключительного 38-го тура Лиги 1 2017/18 между командами «Лион» и «Ницца». Матч завершился волевой победой хозяев со счетом 3:2.

Noixdecoco99 Стадион «Парк Олимпик Лионне»

В дебюте матча Алессане Плеа открыл счет точным ударом в дальний нижний угол — 0:1. Ассистом отметился Марио Балотелли. На 48-й минуте вингер сборной Голландии Мемфис Депай сравнял счет после передачи Набиля Фекира — 1:1. Через 17 минут Депай оформил дубль — 2:1. На 86-й минуте Депай отметился третьим индивидуальным голом в противостоянии — 3:1. В следующей атаке гостей Плеа сократил отставание до минимума, но было слишком поздно — 3:2.

Статистика матча («Лион"/"Ницца»)

Удары 15/7

Удары в створ 6/3

Владение 56%/44%

Фолы 15/11

«Лион» завершил сезон на 3-й позиции с 78-ю очками. «Ницца» — 8-е место и 54 очка.

Составы на матч:

«Лион»: Горжелин, Рафаэл, Масело, Морель, Менди, Ауар, Фекир, Н’Домбеле, Тусар, Траоре, Депай.

«Ницца»: Бенитес, Суке, Марлон, Ле Маршан, Данте, Тамез, Сери, Сиприен, Сен-Максимен, Балотелли, Плеа.

Главный арбитр матча: Бенуа Бастьен.

Предупреждения: Балотелли — 24, Морель — 40, Бенитес — 53, Рафаэл — 70, Плеа — 70, Ферри — 71.

Голы: Плеа 18 — 0:1, Депай 48 — 1:1, Депай 65 — 2:1, Депай 86 — 3:1, Плеа 88 — 3:2.