Париж, 19 мая, 2018, 23:51 — ИА Регнум. 19 мая на стадионе «Жоффруа Гишар» был разыгран матч заключительного 38-го тура Лиги 1 2017/18 между командами «Сент-Этьен» и «Лилль». Матч завершился разгромной победой хозяев со счетом 5:0.

KevFB Стадион «Жоффруа Гишар»

В дебюте матча французский правый остроатакующий полузащитник Жонатан Бамба открыл счет — 1:0. Через 6 минут Ромен Амума удвоил преимущество в счете мощным ударом в правый нижний угол — 2:0. В конце тайма Амума оформил дубль, замкнув передачу Уле Сельнэса — 3:0. На экваторе второго тайма Амума оформил хэт-трик — 4:0. Через 3 минуты Кевен Малькюи срезал мяч в свои ворота — 5:0.

Статистикаматча («Сент-Этьен"/"Лилль»)

Удары 11/6

Удары в створ 7/3

Владение 52%/48%

Фолы 5/4

«Сент-Этьен» завершил сезон на 7-й позиции с 55-ю баллами. «Лилль» — 16-я строчка и 38 очков.

Составы на матч:

«Сент-Этьен»: Рюффье, Теофиль-Катрин, Перрен, Дебюши, Суботич, М’Вилла, Бамба, Сельнэс, Амума, Монне-Паке, Берич.

«Лилль»: Меньян, Малькюи, Иэ, Дабила, Туре, Араухо, Пеп, Маия, Биссума, Мендеш, Мотиба.

Главный арбитр матча: Франсуа Летескье.

Предупреждения: Сельнэс — 58.

Голы: Бамба 7 — 1:0, Амума 13 — 2:0, Амума 39 — 3:0, Амума 62 — 4:0, Малькюи (авг) 65 — 5:0.