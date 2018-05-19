Париж, 19 мая, 2018, 23:50 — ИА Регнум. 19 мая на стадионе «Велодром» был разыгран матч заключительного 38-го тура Лиги 1 2017/18 между командами «Марсель» и «Амьен». Матч завершился минимальной победой хозяев со счетом 2:1.

Решающий

На 10-й минуте французский атакующий полузащитник Морган Сансон распечатал сетку ворот соперника, замкнув разрезающую передачу Бубакара Камары — 1:0. Через 8 минут Константинос Митроглу удвоил преимущество в счете — 2:0. На 30-й минуте сенегальский форвард Мусса Конате сократил разрыв в счете после ассиста Тома Манкондю — 2:1.

Статистика матча («Марсель"/"Амьен»)

Удары 21/4

Удары в створ 11/2

Владение 62%/38%

Фолы 10/12

«Марсель» завершила сезон на 4-й позиции с 77-ю баллами. «Амьен» — 13-я строчка и 45 очков.

Составы на матч:

«Марсель»: Манданда, Сакаи, Камара, Роланду, Сарр, Окампос, Сансон, Густаво, Товен, Лопес, Митроглу.

«Амьен»: Гартнер, Гуано, Аденон, Дибасси, Сиссоко, Монкондю, Какута, Зунгу, Авелар, Гакпе, Конате.

Главный арбитр матча: Брисард.

Удаления: Монкондю — 55.

Голы: Сансон 10 — 1:0, Митроглу 18 — 2:0, Конате 30 — 2:1.