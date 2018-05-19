Белград, 19 мая, 2018, 23:46 — ИА Регнум. Перспектива вступления Сербии в Европейский союз будет зависеть от усилий республики по приведению своей политики в соответствие с курсом ЕС, что предполагает и введение санкций против России. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте во время официального визита в Белград.

Иван Шилов ИА REGNUM Даля Грибаускайте

Как сообщает пресс-служба президента Сербии, в ходе встречи с литовской коллегой Александр Вучич выразил надежду на то, что Литва поддержит процесс присоединения Сербии к Европейскому союзу.

Вучич также отметил, что Белград рассчитывает на активизацию двусторонних экономических отношений и приток новых инвестиций из Литвы.

«Сербия продолжает улучшать бизнес-среду и рассчитывает на расширение торгового обмена с Литвой. Возможности для экономического сотрудничества обеспечиваются большим количеством соглашений о свободной торговле, которые Сербия заключила со многими странами», — сказал Александр Вучич.

В свою очередь, пресс-служба президента Литвы сообщает, что Грибаускайте в беседе с Вучичем указала на то, что «будущее Сербии в ЕС будет зависеть от предпринимаемых ею усилий и политической определённости следовать в одном направлении с Европой».

При этом она подвергла критике Белград, отметив, что Сербия, с одной стороны, «признает территориальную целостность Украины», а с другой — отказывается присоединяться к санкциям против Москвы и участвует в совместных военных учениях с Россией.

Говоря об экономиском сотрудничестве, Грибаускайте отметила, что Вильнюс ожидает от Белграда «более надёжной защиты иностранных инвестиций».

Напомним, Сербия с 2015 года ведёт переговоры с Брюсселем о вступлении в Европейский союз и рассчитывает получить членство в объединении к 2025 году.

Белград многократно заявлял о намерении, несмотря на свой курс в ЕС, сохранить хорошие отношения с Россией и до настоящего времения отказывается от присоединения к санкциям. Вместе с тем сотрудничество Москвы и Белграда вызывает всё большее недовольство как со стороны Брюсселя, так и со стороны Вашингтона, которые открыто оказывают давление на сербское руководство, требуя дистанцироваться от Москвы и присоединиться к санкциям против России.

Сам Александр Вучич заявлял, что намерен подготовить страну к вступлению в ЕС до истечения своего мандата в 2022 году и не баллотироваться на второй президентский срок. При этом, говоря о санкциях, Вучич отмечал, что Белград не введёт их до тех пор, пока он является президентом, однако он «не может гарантировать», что будет позднее, когда он покинет свой нынешний пост.

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