Мадрид, 19 мая, 2018, 23:34 — ИА Регнум. 19 мая на стадионе «Ла Серамика» был разыгран матч заключительного 38-го тура Испанской Примеры 2017/18 между командами «Вильярреал» и «Реал». Матч завершился результативной ничьей 2:2.

Villarrealcf.es Стадион «Ла Серамика»

В дебюте матча лидер сборной Уэльса Гарет Бейл открыл счет точным ударом в ближний нижний угол — 0:1. Через 21 минуту Криштиану Роналду удвоил преимущество в счете, замкнув навес Марсело — 0:2. На экваторе второго тайма колумбийский форвард Роджер Мартинес сократил отставание в счете — 1:2. В роли ассистента выступил Родриго Эрнандес. Через 14 минут Саму Кастильехо сравнял счет — 2:2. Вновь ассистом отметился Эрнандес.

Статистика матча («Вильярреал"/"Реал»)

Удары 11/13

Удары в створ 6/6

Владение 43%/57%

Фолы 11/9

«Реал» (Мадрид) завершил сезон на 3-й строчке с 76-ю баллами. «Вильярреал» обеспечил себе прямое попадание в Лигу Европы 2018/19, завоевав 5-е место по итогам турнира.

Составы на матч:

«Вильярреал»: Фернандес, Марио, Гонсалес, Марин, Бонера, Форналс, Эрнандес, Сансоне, Фуэго, Сориано, Унал.

«Реал»: Зидан, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Кроос, Модрич, Каземиро, Иско, Роналду, Бейл.

Главныйарбитр матча: Хосе Мария Санчес Мартинес.

Предупреждения: Модрич — 48, Гонсалес — 79, Кастильехо — 79, Каземиро — 84, Мартинес — 88, Кроос — 89, Аль-Досари — 90+4.

Голы: Бейл 11 — 0:1, Роналду 32 — 0:2, Мартинес 71 — 1:2, Кастильехо 85 — 2:2.