Санкт-Петербург, 19 мая, 2018, 23:30 — ИА Регнум. Минобороны Российской Федерации обнародовало на портале Youtube видеоролик, снятый на заводских испытаниях малого ракетного корабля (МРК) «Ураган» на Ладожском озере.

Mil.ru МРК «Ураган»

«Первый этап заводских ходовых испытаний МРК «Ураган» в акватории Ладожского озера», — говорится в сообщении, размещенного под видео.

На кадрах видно, как малый ракетный корабль проекта 22 800 «Ураган» вышел с набережной судостроительного завода, а затем начал ходовые испытания.

Читайте также: Новый малый ракетный корабль «Ураган» проходит испытания на Ладоге

А также: Ракетный корабль «Ураган» испытают на Ладожском озере