София, 19 мая, 2018, 23:02 — ИА Регнум. Болгария и Сербия объявили об окончательном согласовании планов по строительству газопровода-интерконнектора, который объединит газораспределительные сети двух стран. Как сообщает пресс-служба министерства энергетики Болгарии, введение газопровода в эксплуатацию, должно состояться не позднее мая 2022 года.

Consilium.europa.eu Саммит ЕС в Софии

Декларацию о строительстве газопровода в рамках состоявшегося в Софии саммита ЕС — Западные Балканы министры энергетики Болгарии и Сербии Теменужка Петкова и Александр Антич. Документ был подписан в присутствии главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и председателя Европейского совета Дональда Туска.

София и Белград договорились сформировать совместную рабочую группу, в рамках которой будут согласовываться все возникающие вопросы по строительству и осуществляться контроль на всех этапах реализации проекта.

Министерство энергетики Болгарии также сообщает, что оператором будущего газопровода на территории республики станет национальный оператор «Булгартрансгаз».

Напомним, общая протяжённость газопровода-интерконнектора между Болгарией и Сербией, согласно проекту, должна составить 105 километров. Стоимость сербского участка газопровода оценивается приблизительно в 80 млн евро, болгарского участка — в 45 млн евро.

Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова ранее заявляла, что планы по созданию межсистемной газовой перемычки являются продолжением курса правительства республики на обеспечение стабильности поставок природного газа, диверсификации источников и маршрутов, а также «прозрачного и эффективного функционирования энергетического рынка».

В свою очередь, её сербский коллега Александр Антич отмечал, что строительство интерконнектора даст Сербии возможность «иметь контакт с источниками поставок газа и с другой стороны, то есть из «Южного коридора», а также с терминалами, которые будут построены в Греции, в первую очередь с терминалом Александропулис».

Президент Сербии Александр Вучич указывал, что Белград рассчитывает на будущий газопровод в том числе как на маршрут для поступления российского «голубого топлива» от газопровода «Турецкий поток».

Приступить к строительству газопровода стороны планируют уже летом текущего года.

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