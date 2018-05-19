Газопровод Болгария — Сербия будет построен до весны 2022 года
София, 19 мая, 2018, 23:02 — ИА Регнум. Болгария и Сербия объявили об окончательном согласовании планов по строительству газопровода-интерконнектора, который объединит газораспределительные сети двух стран. Как сообщает пресс-служба министерства энергетики Болгарии, введение газопровода в эксплуатацию, должно состояться не позднее мая 2022 года.
Декларацию о строительстве газопровода в рамках состоявшегося в Софии саммита ЕС — Западные Балканы министры энергетики Болгарии и Сербии Теменужка Петкова и Александр Антич. Документ был подписан в присутствии главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и председателя Европейского совета Дональда Туска.
София и Белград договорились сформировать совместную рабочую группу, в рамках которой будут согласовываться все возникающие вопросы по строительству и осуществляться контроль на всех этапах реализации проекта.
Министерство энергетики Болгарии также сообщает, что оператором будущего газопровода на территории республики станет национальный оператор «Булгартрансгаз».
Напомним, общая протяжённость газопровода-интерконнектора между Болгарией и Сербией, согласно проекту, должна составить 105 километров. Стоимость сербского участка газопровода оценивается приблизительно в 80 млн евро, болгарского участка — в 45 млн евро.
Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова ранее заявляла, что планы по созданию межсистемной газовой перемычки являются продолжением курса правительства республики на обеспечение стабильности поставок природного газа, диверсификации источников и маршрутов, а также «прозрачного и эффективного функционирования энергетического рынка».
В свою очередь, её сербский коллега Александр Антич отмечал, что строительство интерконнектора даст Сербии возможность «иметь контакт с источниками поставок газа и с другой стороны, то есть из «Южного коридора», а также с терминалами, которые будут построены в Греции, в первую очередь с терминалом Александропулис».
Президент Сербии Александр Вучич указывал, что Белград рассчитывает на будущий газопровод в том числе как на маршрут для поступления российского «голубого топлива» от газопровода «Турецкий поток».
Приступить к строительству газопровода стороны планируют уже летом текущего года.
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