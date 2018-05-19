София, 19 мая, 2018, 23:00 — ИА Регнум. Правительство Болгарии намерено провести переоценку активов и пассивов проекта строительства АЭС «Белене». Об этом сообщила министр энергетики республики Теменужка Петкова.

Атомная энергетика

По её словам, в последний раз такая оценка была проведена в 2012 году, и за прошедший срок многие параметры изменились. На сегодняшний день переоценка необходима для того, что определить с какой долей государство готово участвовать в реализации проекта, уточнила министр.

Как отметила Петкова, процедура будет проведена в том случае, если депутаты Народного собрания поддержат предложение о снятии моратория на строительство второй атомной электростанции в стране. Одновременно с этим правительство приступит к выбору стратегического инвестора для будущей АЭС.

Министр энергетики Болгарии подчеркнула, что цель правительства состоит в том, чтобы минимизировать все расходы на проект АЭС «Белене» настолько, насколько это будет возможно. В случае если проект будет решено реализовывать, станция может быть построена в течение 7−8 лет, сообщила она.

Напомним, ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил о намерении внести в парламент предложение о размораживании проекта АЭС «Белене» и предоставление правительству мандата на переговоры с потенциальными инвесторами.

На минувшей неделе в Софии состоялись переговоры вице-премьера Болгарии Томислава Дончева и министра энергетики Теменужки Петковой с представителями Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), в ходе которых китайская сторона подтвердила свой инвестиционный интерес к АЭС «Белене».

Томислав Дончев сообщил, что возможная реализация проекта будет осуществляться через конкурсную процедуру выбора стратегического инвестора. При этом со стороны государства не будет предоставлено никаких гарантии по проекту и не будет заключаться договоров на выкуп электроэнергии от будущей АЭС.