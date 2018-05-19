Грозный, 19 мая, 2018, 22:58 — ИА Регнум. В Грозном находится в стабильном состоянии заведующий отделением детской хирургии и урологии Гудермесской районной больницы, который пострадал в ходе нападения членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) на храм Архангела Михаила. Об этом, как передает RT, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Чечни.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Он получил огнестрельное ранение грудной клетки…, — говорится в сообщении. — Проведено оперативное вмешательство, структуры восстановлены».

Как передавало ИА REGNUM, четверо боевиков совершили нападение на прихожан церкви Архангела Михаила в центре Грозного 19 мая.

По последним данным, в результате инцидента погибли 3 человека. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место ЧП, ликвидировали нападавших.

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