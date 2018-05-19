Гавана, 19 мая, 2018, 22:28 — ИА Регнум. На Кубе в ходе поисковых работ обнаружен черный ящик пассажирского самолета Boeing-737, который потерпел крушение 18 мая. Об этом, как передает агентство EFE, сообщил министр транспорта Кубы Адель Искьердо.

Daderot Чёрный ящик

«Кубинские специалисты обнаружили в «хорошем состоянии» один из черных ящиков самолета», — сказал Искьердо.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая в аэропорту Гаваны упал самолет Boeing-737, принадлежащий авиакомпании Cubana de Aviacion. В результате ЧП погибли 107 человек, выжили трое.

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