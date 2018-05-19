Даллас, США, 19 мая, 2018, 22:27 — ИА Регнум. 19 мая между командами «Na'Vi» (Украина) и «Team Liquid» (США, Канада) был разыгран матч ½ финала ESL Pro League Season 7 по CS: GO. Противостояние завершилось уверенной победой пятерки из Северной Америки.

Вооруженный

В качестве своих пиков команды выбрали De_Dust2 и De_Inferno. De_Mirage — третья решающая карта.

1-я карта: несмотря на победу за сторону атаки (9:6) и завоеванный пистолетный раунд, благодаря невероятным усилиям Дениса «electronic» Шарипова, который, оставшись в клатч-ситуации 1v3, смог перестрелять всех своих оппонентов, Natus Vincere упустили победу на пике соперников, проиграв со счетом 16:14. Лучшим стрелком на карте De_Dust2 стал бразильский опорник Эпитасио «TACO» де Мело с 23-мя фрагами с 18-ю смертями.

2-я карта: на ужасный старт в виде 8-ми проигранных подряд раундов украинский коллектив смог ответить серией лишь из 3-х выигранных, что в итоге вылилось в проигранную половину за атаку со счетом 11:4. Проигрыш в пистолетной ситуации после смены сторон быстро привел к счету 13:4. Защита «рожденных побеждать» выглядела немного увереннее атаки «жидких», но 26-й раунд стал последним для украинского коллектива на этом турнире — 16:10.

Составы:

«Na'Vi»: «s1mple», «electronic», «flamie», «Edward», «Zeus».

«Team Liquid»: «EliGE», «Twistzz», «nitr0», «TACO», «NAF».