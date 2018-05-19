Ижевск, 19 мая, 2018, 22:06 — ИА Регнум. В Ижевске сотрудник патрульно-постовой службы застрелил напавшего на него злоумышленника. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении МВД по Удмуртии.

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Полицейский остановил мужчину, катившего велосипед, с целью проверки серийного номера на розыск. Внезапно мужчина выхватил какой-то предмет и нанес сотруднику ППС два колото-резаных ранения в бедро и руку.

«После этого полицейский в соответствии с законом о полиции применил табельное оружие, произведя несколько выстрелов в воздух и один в нападавшего мужчину», — отметили в ведомстве.

Нападавший скончался в автомобиле скорой медицинской помощи, а сотрудник полиции госпитализирован в одну из городских больниц.

Отмечается, что ранее нападавший был судим.

По данному факту врио главы МВД республики Олег Мальцев назначил проведение служебной проверки.

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