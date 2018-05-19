Париж, 19 мая, 2018, 21:36 — ИА Регнум. 27-летняя актриса, имя которой не называется, обвинила французского режиссера Люка Бессона в изнасиловании. Об этом сообщила в субботу, 19 мая, радиостанция Europe1 со ссылкой на свои источники.

Gage Skidmore Люк Бессон

По данным радиостанции, молодая женщина уже обратилась с заявлением в один из полицейских участков Парижа.

По словам заявительницы, преступление якобы было совершено на днях в отеле «Бристоль».

Отмечается, что режиссер Люк Бессон категорически отвергает все обвинения в свой адрес.

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