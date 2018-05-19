Гол Бен-Йеддера принес «Севилье» минимальную победу над «Алавесом»
Мадрид, 19 мая, 2018, 21:22 — ИА Регнум. 19 мая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран матч заключительного 38-го тура Испанской Примеры 2017/18 между командами «Севилья» и «Алавес». Матч завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
На 28-й минуте французский скоростной форвад Виссам Бен-Йеддер открыл счет — 1:0.
Статистика матча («Севилья"/"Алавес»)
Удары 13/6
Удары в створ 6/3
Владение 58%/42%
Фолы 13/13
«Севилья» завершила сезон на 7-й позиции с 58-ю баллами. «Алавес» — 13-я строчка и 47 очков.
Составы на матч:
«Севилья»: Сория, Лайюн, Лангле, Пареха, Меса, Н’Зонзи, Сарабия, Васкес, Нолито, Бен-Йеддер, Рамирес.
«Алавес»: Пачеко, Марипан, Эли, Дигес, Агиррегабирия, Собрино, Бурги, Торрес, Мубарак, Кркич, Демирович.
Главный арбитр матча: Карлос дел Серро Гранде.
Предупреждения: Пареха — 71, Дигес — 75, Сарабия — 81, Пинья — 84.
Голы: Бен-Йеддер 28 — 1:0.