Мадрид, 19 мая, 2018, 21:22 — ИА Регнум. 19 мая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» был разыгран матч заключительного 38-го тура Испанской Примеры 2017/18 между командами «Севилья» и «Алавес». Матч завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

Дмитрий Садовников Виссам Бен-Йеддер

На 28-й минуте французский скоростной форвад Виссам Бен-Йеддер открыл счет — 1:0.

Статистика матча («Севилья"/"Алавес»)

Удары 13/6

Удары в створ 6/3

Владение 58%/42%

Фолы 13/13

«Севилья» завершила сезон на 7-й позиции с 58-ю баллами. «Алавес» — 13-я строчка и 47 очков.

Составы на матч:

«Севилья»: Сория, Лайюн, Лангле, Пареха, Меса, Н’Зонзи, Сарабия, Васкес, Нолито, Бен-Йеддер, Рамирес.

«Алавес»: Пачеко, Марипан, Эли, Дигес, Агиррегабирия, Собрино, Бурги, Торрес, Мубарак, Кркич, Демирович.

Главный арбитр матча: Карлос дел Серро Гранде.

Предупреждения: Пареха — 71, Дигес — 75, Сарабия — 81, Пинья — 84.

Голы: Бен-Йеддер 28 — 1:0.