Мадрид, 19 мая, 2018, 21:18 — ИА Регнум. 19 мая на стадионе «Ла-Росаледа» был разыгран матч заключительного 38-го тура Испанской Примеры 2017/18 между командами «Малага» и «Хетафе». Матч завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

На 73-й минуте французский форвард Лоик Реми открыл счет ударом с пенальти — 0:1.

Статистика матча («Малага"/"Хетафе»)

Удары 5/6

Удары в створ 2/2

Владение 47%/53%

Фолы 18/11

«Хетафе» завершил сезон на 8-й строчке с 55-ю баллами. «Малага» покинула высший дивизион Испании с последнего места.

Составы на матч:

«Малага»: Прието, Гонсалес, Родригес, Ласен, Роблс, Иттура, Адриан, Лестьенн, Саксесс, Ролан, Эн-Несери.

«Хетафе»: Гуайта, Даконам, Антунеш, Гонсалес, Молинеро, Сибасаки, Портильо, Фажр, Дьеду, Молина.

Главныйарбитр матча: Даниэль Трухильо.

Предупреждения: Портильо — 35, Адриан — 54, Гонсалес — 73, Анхель — 79, Иттура — 83.

Голы: Реми (пен) 73 — 0:1.