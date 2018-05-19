«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии
Лондон, 19 мая, 2018, 21:09 — ИА Регнум. 19 мая на стадионе «Уэмбли» был разыгран матч финала Кубка Англии 2017/18 между командами «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «пенсионеров».
Автором единственного гола стал крайний остроатакующий полузащитник сборной Бельгии Эден Азар, реализовавший пенальти на 22-й минуте.
Статистика матча («Челси"/"МЮ»)
Удары 4/15
Удары в створ 3/5
Владение 38%/62%
Фолы 11/11
Составы на матч:
«Челси»: Куртуа, Рюдигер, Кэхилл, Аспиликуэта, Фабрегас, Алонсо, Канте, Азар, Бакайоко, Мозес, Жиру.
«МЮ»: Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Янг, Валенсия, Погба, Эррера, Матич, Санчес, Лингард, Рэшфорд.
Главный арбитр матча: Майкл Оливер.
Предупреждения: Джонс — 21, Валенсия — 58, Куртуа — 90+6.
Голы: Азар (пен) 22 — 1:0.