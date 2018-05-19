Лондон, 19 мая, 2018, 21:09 — ИА Регнум. 19 мая на стадионе «Уэмбли» был разыгран матч финала Кубка Англии 2017/18 между командами «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «пенсионеров».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

Автором единственного гола стал крайний остроатакующий полузащитник сборной Бельгии Эден Азар, реализовавший пенальти на 22-й минуте.

Статистика матча («Челси"/"МЮ»)

Удары 4/15

Удары в створ 3/5

Владение 38%/62%

Фолы 11/11

Составы на матч:

«Челси»: Куртуа, Рюдигер, Кэхилл, Аспиликуэта, Фабрегас, Алонсо, Канте, Азар, Бакайоко, Мозес, Жиру.

«МЮ»: Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Янг, Валенсия, Погба, Эррера, Матич, Санчес, Лингард, Рэшфорд.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Предупреждения: Джонс — 21, Валенсия — 58, Куртуа — 90+6.

Голы: Азар (пен) 22 — 1:0.