Брюссель, 19 мая, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Военная техника из США доставлена в порт Антверпена в Бельгии. Об этом сообщило министерство обороны Бельгии на своей странице в соцсети Twitter.

U.S. Air Force Американский танк

«17 мая военная техника прибыла в порт Антверпена в Бельгии для дальнейшего развертывания в Восточной Европе в рамках операции Atlantic Resolve», — говорится в заявлении ведомства.

В военном ведомстве добавили, что операция Atlantic Resolve направлена на «обеспечение мира и стабильности» в странах Восточной Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, США и страны НАТО с 2014 г. в рамках «Европейской инициативы по сдерживанию» приступили к усилению войск и развитию военной инфраструктуры у границ Российской Федерации.

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