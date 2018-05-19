Каменск-Уральский, Свердловская область, 19 мая, 2018, 21:02 — ИА Регнум. В Каменском городском округе Свердловской области снята угроза с деревни Комарова. Крупный природный пожар удалось ликвидировать, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Тушение пожара

Напомним, пожар бушевал на площади 30 га и буквально в двух с половиной километрах от деревни. Пожарные подразделения были брошены на защиту населённого пункта. А из Екатеринбурга срочно вылетел вертолёт Ми-8.

С вертолёта в очаги горения было произведено 15 сливов воды по пять тонн каждый. Благодаря этому пламя удалось погасить.

Сейчас лесники и пожарные продолжают устранять последствия возгорания. Идёт проливка отдельных очагов тления.