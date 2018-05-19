Челябинск, 19 мая, 2018, 20:53 — ИА Регнум. В Челябинской области сохраняется сложная обстановка с природными пожарами. К 22:00 по местному времени 18 мая в регионе действовало 20 пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

74.mchs.gov.ru Тушение пожара

В Челябинске день 18 мая выдался для пожарных сложным. Они практически не заезжали в депо из-за пожаров. Тревожные вызовы поступали с интервалом всего в несколько минут. В основном граждане сообщали о возгораниях травы как в районах города, так и возле Челябинска.

Один из самых тревожных сигналов пожарные приняли в районе 10:00 по местному времени. Жители микрорайона «Звездный» сообщили, что к их жилью подступает огонь и есть угроза жизням людей. На место ЧП были срочно направлены пожарные. Огонь удалось остановить всего в нескольких десятках метров от домов. Но пожар продолжал распространяться на находящиеся рядом поля. Этому способствовал порывистый ветер, который периодически менял направления. Но в итоге пожар потушили.

А тем временем глава города Евгений Тефтелев подписал распоряжение администрации Челябинска № 5658 о введении особого противопожарного режима. На территории города запрещено сжигание мусора, пал сухой травы и разведение костров. Как отмечают представители власти, пожары зачастую возникают по вине людей. В том числе и тех, кто палит сухую траву и разводит костры. Также чиновники отмечают, что в сравнении с 2017 годом количество природных пожаров в регионе возросло. Также увеличилась и площадь, пройденная огнём.

Отметим, на завтра, 20 мая, синоптики обещают Челябинску жару — до 30 градусов. А порывы ветра могут достичь 20 метров в секунду. Всё это вместе вряд ли положительно повлияет на пожароопасную обстановку.