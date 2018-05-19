Саратов, 19 мая, 2018, 20:41 — ИА Регнум. По итогамрегионального этапа Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» Приволжского федерального округа Красноармейский район Саратовкой области стал лауреатом в номинации «Гастрономический сувенир» за представленный Красноармейский сувенирный пряник в авторской упаковке. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе оргкомитета фестиваля.

Пресс-служба главы Саратовской области Продукция Красноармейского пищевого комбината

«Красноармейский пряник» в своей основе имеет заварную начинку — повидло и «сухие духи» — корица, перец, кориандр. За 8 часов работы мастер в ручную производит 53−55 штук данного изделия. Сегодня 100-летняя традиция вновь радует жителей и туристов. Тем более сейчас пряник упаковывается в уникальной красоты авторскую работу.

Более 100 лет назад в 1917 году рецептура пряника сувенирного или как его тогда называли «Волжский сувенир» была утверждена и введена в производство дегустационной комиссией.

Маленький пищевой комбинат Красноармейского района имеет многолетний опыт по производству вкуснейшей продукции широкого ассортимента. Более 1,1 тыс. наименований сладостей, для изготовления которых используются местные экологически чистые продукты. В 2017 году на комбинате провели модернизацию нескольких линий, которая позволила изготавливать не только сахарные печенья и сушки, но возродить бренд района «Красноармейский пряник», широко известный в советские времена.

ИА REGNUM напоминает, Всероссийский фестиваль-конкурс «Туристический сувенир» проводится с 2015 года. Всего в региональном конкурсе Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристического сувенира» — Приволжского федерального округа 2018 были заявлены 523 сувениров из 10 регионов России. В финале конкурса было представлено более 200 туристических сувенира в 10 официальных номинациях.

Организаторами финальных мероприятий фестиваля выступили Агентство по туризму Ульяновской области и ФРОС Region PR.