Депутат Надежда Савченко наняла двух новых адвокатов
Киев, 19 мая, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Подозреваемая в подготовке государственного переворота на Украине Надежда Савченко наняла двух новых адвокатов. Один из них Александр Шадрин подтвердил данную информацию агентству ТАСС.
«Я подтверждаю эту информацию», — сообщил адвокат.
По его словам, защитники (Александр Шадрин и Константин Глоба) являются партнерами адвокатского объединения Barristers.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданку Украины Надежду Савченко арестовали 23 марта 2018 г. в Киеве, одновременно с этим с нее сняли депутатскую неприкосновенность. Власти Украины подозревают депутата в подготовке госпереворота, а также терактов в здании украинского парламента и администрации президента.
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