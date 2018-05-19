Киев, 19 мая, 2018, 20:24 — ИА Регнум. Подозреваемая в подготовке государственного переворота на Украине Надежда Савченко наняла двух новых адвокатов. Один из них Александр Шадрин подтвердил данную информацию агентству ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«Я подтверждаю эту информацию», — сообщил адвокат.

По его словам, защитники (Александр Шадрин и Константин Глоба) являются партнерами адвокатского объединения Barristers.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданку Украины Надежду Савченко арестовали 23 марта 2018 г. в Киеве, одновременно с этим с нее сняли депутатскую неприкосновенность. Власти Украины подозревают депутата в подготовке госпереворота, а также терактов в здании украинского парламента и администрации президента.

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