Каменск-Уральский, Свердловская область, 19 мая, 2018, 20:06 — ИА Регнум. В Каменском городском округе Свердловской области тушат природный пожар на площади 30 га. Из-за сильных порывов ветра (до 11 метров в секунду) есть угроза распространения огня в сторону деревни Комарова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Пожар полыхает в 2,5 километрах от деревни. Населённый пункт защищают 67 сотрудников МЧС, также стянуто 12 единиц пожарно-спасательной техники. Из Екатеринбурга направлен вертолёта Ми-8 МЧС России с водосливным устройством.

В МЧС утверждают, что сил и средств для ого, чтобы сдержать огонь, достаточно. Угрозы населению нет.

Отметим, на Урале, в том числе и в Свердловской области, сохраняется пожароопасная обстановка. При этом, как отмечают пожарные, зачастую виновниками возгораний оказываются сами граждане. В Челябинской области отмечен рост числа природных пожаров, также в сравнении с 2017 годом возросла и площадь, пройденная огнём.