Самара, 19 мая, 2018, 20:01 — ИА Регнум. В Самаре 19 мая в доме №120 по улице Фрунзе для первых посетителей открыл свои двери музей Эльдара Рязанова — народного артиста СССР, выдающегося кинорежиссера. Музей располагается в здании, являющемся памятником архитектуры регионального значения «Дом штабс-капитана Н.И. Залесова», построенном в 1899—1902 годах, сообщили ИА REGNUM в администрации города.

Пресс-служба администрации Самары Музей Эльдара Рязанова

На первом этаже дома будущий режиссер провел первый месяц своей жизни и вернулся в августе 1941 года. Здесь создана музейно-мемориальная экспозиция, отражающая тему пребывания Рязанова в Самаре, его детства и тему истории Куйбышева как запасной столицы страны.

Пресс-служба администрации Самары Часть экспозиции музея

Центральное место занимает мемориальная комната семьи Эльдара Рязанова, восстановленная в ее первоначальных границах. Она наполнена предметами, передающими атмосферу того времени, когда Рязанов здесь жил. В рамках создания экспозиций музеем приобретены и получены в дар мебель семьи Рязанова, гардероб Людмилы Гурченко, архив кинофотодокументов, фотографии. Также посетители смогут увидеть подлинные вещи военного времени, полистать на виртуальном экране страницы настоящего школьного альбома 40-х годов XX века, ответить на звонок ретро-телефонов, позволяющих услышать голос любимого режиссера.

В перспективе на втором этаже будет располагаться экспозиция, посвященная творчеству Рязанова — режиссера, писателя, поэта, ведущего «Кинопанорамы». Она будет строиться по нескольким тематическим блокам: «Первые работы. Карнавал. Музыкальность», «Лирическая комедия», «Сатирическая комедия. Мелодрама», «Комедия абсурда».

Пресс-служба администрации Самары Книги

Третий этаж музея — это тема отношения к творчеству Рязанова, любви людей к нему самому. Здесь создается выставочное пространство и кинозал на 100 мест, где будут демонстрироваться фильмы Рязанова.

В дальнейшем планируется воссоздать интерьеры легендарных кинофильмов: «Ирония судьбы или с легким паром», «Берегись автомобиля», «Небеса обетованные».

«То, что я увидела превзошло все мои ожидания. Я понимала, что музей будет интересным и современным. Но то, что он будет сделан с такой любовью, получится таким теплым и сердечным, я не ожидала» — поделилась супруга режиссера Эмма Абайдуллина.

В сквере Эльдара Рязанова в день открытия музея с 14:00 и до позднего вечера была организована праздничная программа «Самарцы всех стран, соединяйтесь». Вечер завершился показом киноленты «Невероятные приключения итальянцев в России», которую Эльдар Рязанов снял 45 лет назад.

Пресс-служба администрации Самары Супруга режиссера Эмма Абайдуллина

Родился Эльдар Александрович Рязанов в 1927 году в Самаре. По окончании института он несколько лет снимал документальные фильмы, а в 1955-м его пригласили работать на «Мосфильм» под руководством Ивана Пырьева. Успех к молодому режиссеру пришел в 1956-м, после съемок знаменитой «Карнавальной ночи» с Людмилой Гурченко в главной роли. ак Рязанов начал снимать комедии. За «Гусарской балладой» следуют «Приключения итальянцев в России», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман» и «Жестокий романс». Затем — критические к тогдашней действительности «Гараж» и «О бедном гусаре замолвите слово».

В начале 80-х Рязанов работал ведущим телепередачи «Кинопанорама», создавал и авторские телевизионные программы.

Последней режиссерской работой Рязанова стала картина «Карнавальная ночь-2», вышедшая на экраны в 2006 году.

Эльдар Рязанов скончался в ночь на 30 ноября 2015 года на 89-м году жизни. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.