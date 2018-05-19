Грозный, 19 мая, 2018, 19:53 — ИА Регнум. В столице Чечни продолжаются следственно-оперативные действия по инциденту в храме Архангела Михаила. Об этом, как передает телекомпания «Грозный», сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Двое из них (нападавших) являются жителями с. Гелдаган, один из поселка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного», — сказал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что главарь группы, по данным МВД по ЧР, являлся уроженцем и жителем «одного из соседних регионов».

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Как передавало ИА REGNUM, 19 мая в центре Грозного группа боевиков совершила нападение на прихожан церкви Архангела Михаила.

По последним данным, в результате инцидента погибли двое полицейских и один прихожанин. Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов ликвидировали четырех злоумышленников.

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