Ереван, 19 мая, 2018, 19:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 19 мая, в прямом эфире на своей странице в Facebook сообщил, что ему докладывают о том, что судебная система в Армении парализована.

Photolure Никол Пашинян на заседании суда по политически мотивированному процессу против него. Март 2010 г

«Мне докладывают, что в Армении судебная система по сути парализована. Возникает вопрос — почему? Потому что ни суды, ни судьи не знают, что делать. Потому что они привыкли действовать по указанию. Озвучивается даже мысль, что им следует помочь сориентироваться в том или ином вопросе. Это для меня «красная линия». Я не могу позволить, чтобы кто-либо из представителей власти ее пересекал», — заявил Пашинян.

По словам главы правительства, для независимости судебной системы необходимо дать возможность судьям, чтобы они принимали решения в рамках своих полномочий, при этом нужно также исключить взятки в рамках судебной системы.

«Судьи согласно законодательству имеют гарантии для осуществления своей деятельности. Они должны уметь по любому делу принимать объективные решения, основываясь на доказательствах. Это правило нельзя нарушать. Этого нельзя делать даже ради благих целей, потому что это станет привычкой со всеми вытекающими из этого последствиями», — сказал Пашинян, подчеркнув, что в Армении никто не имеет права вмешиваться в деятельность судебной системы, даже ее представители.

«Если судьи взяли на себя обязательства, то должны нести и ответственность за вынесение приговоров. Это очень важно», — заявил он.

Одновременно Пашинян коснулся проблемы переполненности тюрем, когда содержащиеся в заключении люди из-за нехватки коек вынуждены спать по очереди. По его определению, это несет в себе элементы пыток, и, следовательно, число арестантов не должно превышать число спальных мест в местах заключения.

«Мы долгое время сталкивались с ситуацией, когда уголовно-исполнительные учреждения были переполнены. Я согласен с тем подходом, что давая санкции на арест, надо принимать во внимание все обстоятельства. В тех случаях, когда неоправданно содержать человека под стражей, а наше законодательство имеет очень четкие предписания на этот счет, их не надо арестовывать», — сказал Пашинян.

В заключении Пашинян вновь заверил, что в Армении существует политическая воля в вопросе независимой судебной системы.

«Никто не имеет права оказывать незаконное влияние на судей. Из Баграмяна, 26 (офис премьер-министра) на судей давления оказываться не будет. Судьи должны выносить законные и объективные приговоры в соответствии с законодательством Армении, международными конвенциями, прецедентами Европейского суда по правам человека. Да здравствует независимая судебная система!», — заключил премьер-министр Армении.