Берлин, 19 мая, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Неизвестный устроил беспорядочную стрельбу в немецком городе Саарбрюккен. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на источник в полиции.

Цитата из к/ф «Жмурки». Реж. Алексей Балабанов. 2005. Россия Стрельба

ЧП произошло в субботу, 19 мая, в районе Бребах-Фехинген. По последним данным, в результате инцидента погибли два человека.

«Мужчина открыл стрельбу в жилом доме и вокруг него», — передает вещатель.

По словам источника, сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место трагедии, задержали одного подозреваемого.

В настоящее время выясняются подробности происшествия.

Читайте также: Жертвами стрельбы в школе в Техасе стали 10 человек

А также: В одной из школ США произошла перестрелка