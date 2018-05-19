Мадрид, 19 мая, 2018, 19:06 — ИА Регнум. 19 мая на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» был разыгран матч заключительного 38-го тура Испанской Примеры 2017/18 между командами «Леганес» и «Бетис». Матч завершился минимальной победой хозяев поля со счетом 3:2.

Футбол

На 20-й минуте вингер сборной Коста-Рики Хоэль Кэмпбелл открыл счет, реализовав выход 1 на 1 с вратарем оппонента — 0:1. Через 8 минут Димитрис Сиовас сравнял счет — 1:1. На экваторе второго тайма испанский форвард Хосе Наранхо вывел хозяев вперед, замкнув прострел Герреро с правого фланга — 2:1. На 76-й минуте скоростной форвард сборной Парагвая Антонио Санабрия вновь сделал счет равным — 2:2. В следующей атаке хозяевам удалось переломить исход встречи в свою пользу — 3:2. Автором гола стал Нордин Амрабат.

Статистика матча («Леганес"/"Бетис»)

Удары 7/13

Удары в створ 3/6

Владение 36%/64%

Фолы 7/6

«Бетис» завершил сезон на 6-й строчке, дающей право участвовать в Лиге Европы 2018/19. «Леганес» — 17-я позиция и борьба за сохранение места в высшем дивизионе Испании.

Составы на матч:

«Леганес»: Серантес, Тито, Рико, Муньос, Сиовас, Гумбау, Наранхо, Перес, Рамос, Брашанац, Герреро.

«Бетис»: Лопес, Амат, Бартра, Манди, Руис, Камараса, Кэмпбелл, Дурмиши, Герреро, Морон, Рубен.

Главный арбитр матча: Хесус Гил.

Предупреждения: Рико — 23.

Удаления: Рико — 24.

Голы: Кэмпбелл 20 — 0:1, Сиовас 28 — 1:1, Наранхо 64 — 2:1, Санабрия 76 — 2:2, Амрабат 79 — 3:2.