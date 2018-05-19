Париж, 18 ноября, 2015, 12:15 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон на своей страничке в соцсети Facebook призвал президента республики Франсуа Олланда отменить санкции против России.

По его мнению, это будет способствовать созданию глобальной коалиции для борьбы против террористической группировки «Исламское государство». Политик отметил, что уже попросил Олланда отменить санкции.

Ранее Фийон заявлял об отсутствии у Франции военной стратегии в борьбе с ИГ. Основной же ошибкой руководства страны стал отказ властей сотрудничать с Россией в вопросах борьбы с терроризмом.