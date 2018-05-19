Грозный, 19 мая, 2018, 18:15 — ИА Регнум. По факту нападения боевиков на прихожан церкви Архангела Михаила в городе Грозном возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

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«В рамках расследования дела будут установлены все обстоятельства трагедии, дана принципиальная юридическая оценка произошедшему, — говорится в сообщении. — Расследование уголовного дела продолжается».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 мая в центре Грозного члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) совершили нападение на прихожан церкви Архангела Михаила.

По последним данным, в результате инцидента погибли 3 человека (двое полицейских и один прихожанин).

Силовики ликвидировали четырех злоумышленников.

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