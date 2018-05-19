Ереван, 19 мая, 2018, 18:12 — ИА Регнум. Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян заявил сегодня, 19 мая, что в ближайшие дни обществу будут представлены обнаруженные «коррупционные цепочки, которые обеспечивали незаконное обогащение ряда лиц за короткий период».

Пресс-служба СНБ Армении Артур Ванецян

«Однако это не означает, что будут какие-то «репрессии». Все будет публично и не оставит места для сомнений», — цитирует Ванецяна «Медиамакс».

По его словам, благодаря этим разоблачениям в государственный бюджет будут возвращены значительные суммы.

Как отметил Ванецян, в Армении есть 350 человек, которые не подозревают, что занимаются крупным бизнесом и не платят налоги: у этих людей взяли паспорта и зарегистрировали бизнес на их имена.

Комментируя поручение премьер-министра Никола Пашиняна, о непримиримой борьбе с коррупцией, директор СНБ заявил, что положил начало структурных изменениям в ведомстве, благодаря которым борьба станет более эффективной.

«Я спросил премьер-министра — если СНБ получит сведения о вовлеченности того или иного лица в коррупционные сделки, нужно ли мне заранее сообщать ему об этом? Премьер-министр ответил, что необходимости заранее докладывать ему нет, и мы должны сразу предпринимать установленным законом действия, даже если речь идет о членах его команды», — заявил Артур Ванецян.

Руководитель СНБ отметил, что «не будет закрывать глаза ни на что» и «не остановится ни перед чем».

Артур Ванецян заявил также, что СНБ намерена «составить список» так называемых криминальных авторитетов, работа с которыми будет вестись исключительно в правовом поле.

«Для меня не существует понятия «вор в законе». Как бы банально ни прозвучало, но я должен подчеркнуть, что никто не должен чувствовать себя привилегированным», — заявил директор СНБ Армении.