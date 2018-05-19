Рим, 19 мая, 2018, 17:53 — ИА Регнум. 19 мая на стадионе «Ювентус Стэдиум» был разыгран завершительный 38-й тур Итальянской Серии А 2017/18 между командами «Ювентус» и «Верона». Матч завершился минимальной победой «старой синьоры» со счетом 2:1.

forzaq8 Ювентус Стэдиум

В начале второго тайма итальянский центральный защитник Даниэле Ругани открыл счет, добив мяч в пустые ворота — 1:0. Через 3 минуты хавбэк сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич удвоил преимущество в счете точным ударом со штрафного — 2:0. На 76-ц минуте Алессио Черчи сократил отставание — 2:1.

Статистика матча («Ювентус"/"Верона»)

Удары 24/4

Удары в створ 12/2

Владение 61%/39%

Фолы 13/10

«Ювентус» завершил сезон в качестве чемпиона турнира, набрав 95 очков. «Верона» с 25-ю баллами покинула высшую лигу с 19-й строчки.

Составы на матч:

«Ювентус»: Буффон, Сандро, Барцальи, Ругани, Лихштайнер, Пьянич, Стураро, Маркизио, Дибала, Коста, Манджукич.

«Верона»: Николас, Ромуло, Караччоло, Феррари, Супреан, Фоссати, Ааронс, Дези, Фарес, Черчи, Матос.

Главный арбитр матча: Рикардо Пинзани.

Предупреждения: Фарес — 51, Фоссати — 58.

Незабитые пенальти: Лихштайнер — 85.

Голы: Ругани 49 — 1:0, Пьянич 52 — 2:0, Черчи 76 — 2:1.