Кабул, 19 мая, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Жертвами теракта на востоке Афганистана стали 8 человек, еще 45 получили ранения. Об этом сообщил «Анадолу» пресс-секретарь администрации губернатора Нангархара Атаулла Хогяни.

ResoluteSupportMedia Взрывное устройство

По его словам, три взрывных устройства были подорваны 19 мая в городе Джелалабад в провинции Нангархар. Террористический акт произошел во время соревнований по крикету.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 мая в Афганистане в Джелалабаде на городском стадионе прогремел тройной взрыв.

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