Грозный, 19 мая, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Члены незаконных вооруженных формирований (НВФ) совершили нападение на прихожан церкви Архангела Михаила в центре Грозного. Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель правоохранительных органов.

Краснов Сергей Церковь Михаила Архангела в Грозном

По последним данным, в результате инцидента погибли двое полицейских и один прихожанин, еще двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Отмечается, что злоумышленников было четверо, всех их уничтожили. Операция силовиков проводилась под непосредственным контролем главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники специальных служб.