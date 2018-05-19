Киев, 19 мая, 2018, 17:19 — ИА Регнум. Военный сценарий возвращения Донбасса под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ) является маловероятным. Об этом сообщил замминистра Украины по вопросам временно «оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в интервью изданию «Обозреватель».

ИА REGNUM ВСУ

"Первый (вариант) — чтобы быстро достичь мира, можно сдаться, — сказал Грымчак. — Быстро распустить армию ‑ и будет мир и покой, но ненадолго».

По его словам, второй вариант чисто военный, но он «маловероятен по многим причинам».

Грымчак добавил, что самым оптимальным вариантом для Киева будет ввод миротворцев с последующей «передачей» региона под контроль Украины.

Читайте также: ВСУ продолжают нарушать перемирие: ДНР и ЛНР попали под огонь 20 раз

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2014 года в Донбассе продолжается война, развязанная Киевом.

Новые власти Украины направили националистические батальоны и ВСУ против жителей Донбасса, не поддержавших госпереворот в Киеве.

Читайте также: Волкер: Украина не вернет «захваченные территории»