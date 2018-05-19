Мурманск, 19 мая, 2018, 17:44 — ИА Регнум. Первый в мире плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» завершил свой путь от Балтийского завода в Санкт-Петербурге и пришвартовался у причала «Атомфлот» в Мурманске, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov-murman.ru Первый в мире плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» проведет в Мурманске около года

В церемонии торжественной встречи ПЭБ приняли участие генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

Обращаясь к участникам торжественной церемонии от имени губернатора Марины Ковтун, заместитель главы региона отметил, что плавучий энергоблок — это технологический прорыв, который реализован усилиями российских учёных, отечественных предприятий, объединённых Госкорпорацией «Росатом».

"Мы гордимся, что Мурманская область, западный форпост российской Арктики, долгие годы успешно развивает стратегическое сотрудничество с Госкорпорацией «Росатом». Сегодня в порту Мурманск мы принимаем уникальный, особый для нас объект. «Академик Ломоносов» будет работать в Арктике, а развитие Арктики — это задача на многие десятилетия. Мы абсолютно уверены, что наш регион сыграет особую роль в развитии российских арктических территорий», — подчеркнул Евгений Никора.

У причала «Атомфлот» пройдет подключение береговых энергосистем блока и начнутся работы по покраске судна. В дальнейшем на этом же месте будет осуществлена загрузка ядерного топлива и физический пуск реактора энергоблока.

Работать ПЭБ будет на Чукотке в бухте Певек. Ожидается, что энергию и тепло Певеку ПЭБ даст в 2019 году. Плавучая АЭС способна обеспечивать тепловой энергией города, а также нефтяные и газовые платформы, она может производить опреснение морской воды. Арктическим регионам подобные электростанции способны дать значительную экономию на производстве необходимой электроэнергии, повысить их экономический потенциал.

Длина ПЭБ 144 метра, ширина 30 метров, осадка 6 метров. По сути — это несамоходная баржа. Плавучей АЭС не нужна сложная береговая инфраструктура. Жилой блок «Академика Ломоносова» напоминает комфортабельный отель: персональные каюты с удобствами, спортивный и тренажерный залы, сауна, бассейн.