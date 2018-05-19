Калуга, 19 мая, 2018, 16:38 — ИА Регнум. Богатая коллекция монет и банкнот из Музейно-экспозиционного фонда Отделения Калуга ГУ Банка России по Центральному федеральному округу будет продемонстрирована 19 мая в музейно-краеведческом комплексе «Усадьба Золотаревых» Калужской области в ходе Всероссийской акции «Ночь музеев».

Юбилейная монета Советский Союз, Петропавловская крепость, 1990 год

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Отделение по Калужской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Кристина Федечкина, экспозицию откроют с 18 до 23 часов. Посетители смогут ознакомиться с многочисленными, в том числе уникальными, дензнаками разных лет, с памятными монетами и банкнотами Банка России. Кроме того, экскурсантам покажут фильм о советском золотом червонце. Отметим, что коллекция из монетных запасников Отделения впервые экспонируется в акции «Ночь в музее».

«Музеи — это особенные места, где сохраняется наше бесценное культурное наследие, — заявил и.о. управляющего Отделением Калуга Владимир Репета. — История Калужского отделения Банка России уже почти полтора века неразрывно связана с историей области. И совсем не случайно площадкой для экспозиции мы выбрали краеведческий музей города».

Кстати, те, кто не сможет посетить музей 19 мая, не стоит огорчаться, ведь экспозиция будет работать в стенах «Усадьбы Золотаревых» до 18 июня 2018 года, а те, кто захочет побольше узнать об истории развития банковского дела в регионе, сможет посетить музей Калужского отделения Банка России.

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