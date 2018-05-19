Москва, 19 мая, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Федерация хоккея России (ФХР) предложила бывшему главному тренеру национальной сборной Олегу Знарку продолжить работу в качестве консультанта. Об этом сегодня, 19 мая, заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

Vladislav Bezrukov Олег Знарок

Он сообщил, что на сегодняшний день ФХР предлагает Знарку быть консультантом тренерского штаба национальной сборной на дальнейший срок. Напомним, что действующий контракт Знарка заканчивается 31 мая. Третьяк подчеркнул, что ФХР очень бы хотела работать со Знарком.

Напомним, именно в тот период, когда Знарок был главным тренером национальной сборной, она под видом «олимпийских хоккеистов из России» завоевала золото XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Также при Знарке российская национальная сборная стала чемпионом мира (2014 год). Но 12 апреля этого года Знарок покинул пост главного тренера. На его место был назначен Илья Воробьев.

При Воробьёве сборная Россия вылетела с чемпионата мира по хоккею, проиграв в четвертьфинале сборной Канады со счетом 4:5.