Виго, Испания, 19 мая, 2018, 15:47 — ИА Регнум. 19 мая на стадионе «Балаидос» был разыгран заключительный 38-й тур Испанской Примеры 2017/18 между командами «Сельта» и «Леванте». Матч завершился волевой победой «небесных» со счетом 4:2.

John Fischer Футбол

На 12-й минуте испанский атакующий полузащитник Рубен Рочина открыл счет мощным ударом в правую «девятку» из-за пределов штрафной площади — 0:1. Через 17 минут скоростной форвард сборной Уругвая Максимилано Гомес сравнял счет — 1:1. В конце тайма Яго Аспас вывел хозяев вперед, замкнув поперечную передачу Хосабеда Санчеса — 2:1. На 48-й минуте Аспас оформил дубль — 3:1. Через 15 минут Гомес последовал примеру одноклубника, записав второй мяч на свой счет после навеса Даниэля Васса с углового — 4:1. На 74-й минуте Хосе Луис Моралес сократил отставание в счете — 4:2.

Статистика матча («Сельта"/"Леванте»)

Удары 16/4

Удары в створ 8/4

Владение 64%/36%

Фолы 6/13

«Небесные» завершили сезон на 11-м месте, набрав 49 очков. «Леванте» — 15-я строчка с 46-ю баллами.

Составы на матч:

«Сельта»: Альварес, Мальо, Кастро, Гомес, Ронкалья, Радоя, Лоботка, Санчес, Васс, Гомес, Аспас.

«Леванте»: Коке, Чема, Кабако, Лопес, Луна, Моралес, Рочина, Лукич, Джейсон, Кампанья, Садику.

Главный арбитр матча: Рикардо Бенгоэчеа.

Предупреждения: Кабако — 27, Луна — 35, Гомес — 89.

Голы: Рочина 12 — 0:1, Гомес 29 — 1:1, Аспас 41 — 2:1, Аспас 48 — 3:1, Гомес 63 — 4:1, Моралес 74 — 4:2.