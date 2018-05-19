Виндзор, Великобритания, 19 мая, 2018, 15:38 — ИА Регнум. В английском городе Виндзор сегодня, 19 мая, состоялась церемония бракосочетания британского принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл.

Константин Маковский. Прощание. К венцу. 1894

Церемонию венчания провел Джастин Уэлби, архиепископ Кентерберийский. Он объявил принца Гарри и Меган Маркл мужем и женой. Молодожены также получили от королевы Елизаветы II титулы герцога и герцогини Суссекских.

В сопровождении членов британской королевской семьи молодожёны покинули капеллу святого Георгия в Виндзорском замке и проследовали к карете, в которой они поедут в резиденцию Фрогмор-хаус, где пройдёт торжественный прием в честь свадьбы.