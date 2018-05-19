Москва, 19 мая, 2018, 15:25 — ИА Регнум. Российский миллиардер Виктор Вексельберг, который попал под жесткие американские санкции, вынужден был сократить свою долю в швейцарских компаниях OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает Reuters.

Александр Дейнека.Трудное решение. 1966

Сообщается, что продажу своих акций в OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach Вексельберг осуществил после сделки с миноритарными акционерами и менеджерами из группы компаний «Ренова», в которой он является председателем совета директоров.

По мнению Reuters, с помощью такого маневра Вексельберг надеется вывести из-под рисков американских санкций швейцарские активы «Реновы».

После продажи, доля Вексельберга в Oerlikon уменьшилась с 43% до 19,9%, в Schmolz + Bickenbach — с 42% до 12,6%.

Компания Oerlikon производит специализированные материалы, проводники, оборудование для солнечных электростанций, а также текстильной промышленности.

Компания Schmolz + Bickenbach производит специализированные сорта стали.