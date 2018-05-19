Степанакерт, 19 мая, 2018, 14:51 — ИА Регнум. 19 мая министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян встретился с министром иностранных дел Республики Армения Зограбом Мнацаканяном, прибывшим в Степанакерт с рабочим визитом.

nkr.am Масис Маилян (слева) и Зограб Мнацаканян

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МИД НКР, в ходе встречи министры иностранных дел Арцаха и Армении обсудили приоритетные направления внешнеполитической повестки двух армянских государств, а также вопросы, представляющие взаимный интерес. Состоялся обмен мнениями относительно перспектив дальнейшего укрепления положительной динамики в процессе международного признания Арцаха, а также восстановления трехстороннего формата переговоров с полноправным участием Арцаха.

Масис Маилян и Зограб Мнацаканян подчеркнули важность координированной деятельности по вопросам, имеющим общеармянское значение. В этом контексте стороны выразили удовлетворение в связи с нынешним уровнем сотрудничества между ведомствами, отметили необходимость продолжения консультаций между главами МИД и соответствующими подразделениями внешнеполитических ведомств для эффективной реализации внешнеполитических задач.

Затем встреча была продолжена в расширенном составе, с участием руководящего состава центрального аппарата МИД Арцаха и представителей МИД Армении.