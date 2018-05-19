Москва, 19 мая, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило сегодня, 19 мая, о том, что ранее запланированные визиты главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова на Кубу и в Аргентину отменены.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел РФ

Сообщается, что Лавров не сможет поехать в Латинскую Америку в связи с мероприятиями по линии второго правительства Дмитрия Медведева, в которое он вошел.

В столице Аргентины должен пройти саммит «Большой двадцатки» на уровне министров внешнеполитических ведомств стран — участниц неформального клуба. В итоге Россия будет представлена на уровне заместителя министра иностранных дел. Саммит должен пройти 21 мая.

Напомним, 18 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении министров второго правительства Медведева и вице-премьеров России. Лавров сохранил свою должность министра иностранных дел, которую он занимает с 2004 года.