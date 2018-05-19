Брюссель, 19 мая, 2018, 14:41 — ИА Регнум. Европейский союз и Исламская Республика Иран вновь подтвердили свою приверженность к осуществлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сказано в коммюнике, выпущенном сегодня, 19 мая, по итогам встречи еврокомиссара Мигеля Ариаса Каньете с главы организации по атомной энергетике Ирана Али Акбара Салехи.

Цитата из м/ф «Стойкий оловянный солдатик». Реж. Лев Мильчин. 1976. СССР Европа пока держится

По итогам встречи стороны подтвердили, что намерены и впредь придерживаться СВПД, в частности, по сотрудничеству в сфере мирного атома.

«Европейская комиссия также решительно поддерживает усилия Ирана по регулированию безопасного и ответственного использования ядерной энергетики, в том числе присоединение к соответствующим международным конвенциям», — сказано в коммюнике.

Также Иран и Евросоюз условились, что третий семинар на высоком уровне по ядерному сотрудничеству пройдёт в Брюсселе в конце ноября 2018 года.

Напомним, накануне Евросоюз запустил процедуру по защите своих компаний от последствий санкций США против Ирана.