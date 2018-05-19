Воронеж, 19 мая, 2018, 13:53 — ИА Регнум. В Каширском районе Воронежской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля. Об этом сегодня, 19 мая, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Воронежской области.

Дорожный знак «Обгон запрещен»

По предварительным данным, легковой автомобиль Lifan, двигавшийся со стороны Воронежа, допустил столкновение со встречным многотонным грузовиком «Тонар», которым управлял 50-летний житель Белгородской области.

В результате столкновения погибли четыре человека — водитель легкового автомобиля и три его пассажира, среди которых был несовершеннолетний. Ещё один пассажир Lifan получил ранения и был доставлен в больницу.