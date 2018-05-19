Калуга, 19 мая, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поздравил членов нового правительства РФ с назначением.

Admoblkaluga.ru Анатолий Артамонов

Как сообщили 19 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, глава калужского региона Анатолий Артамонов направил в адрес заместителей председателя правительства и министров РФ поздравительные телеграммы в связи с утверждением новой структуры и состава правительства Российской Федерации.

Анатолий Артамонов выразил уверенность, что деловые качества и опыт работы нового правительства страны станут «надёжной основой для решения важнейших государственных задач на благо России».