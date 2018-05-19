Лондон, 19 мая, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась с пожеланиями к британскому принцу Гарри и его невесте Меган Маркл, которые должны сегодня, 19 мая, сочетаться браком в английском городе Виндзор. Соответствующее сообщение Мэй опубликовала на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Леонид Соломаткин. Свадьба. 1872

«Мои наилучшие пожелания принцу Гарри и Меган Маркл в день их свадьбы. Чудесного дня всем, кто присоединится к национальному торжеству в ходе народных гуляний и других мероприятий», — написала Мэй.

Примечательно, что премьер-министр Великобритании не была приглашена на торжества по случаю свадьбы отпрыска британского королевского рода.

Напомним, сегодня в Виндзоре проходит свадьба принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл. Бабушка Гарри королева Елизавета II уже пожаловала им титул герцога и герцогини Суссекских.